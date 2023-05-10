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Земельные участки в периферийная единица Пирей, Греция

29 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Аспропиргос, Греция
Земельные участки 1 комната
Аспропиргос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 13,000
Земельные участки в Agios Ioannis Renti, Греция
Земельные участки
Agios Ioannis Renti, Греция
Площадь 2 721 м²
€ 1,600,000
Земельные участки в Selinia, Греция
Земельные участки
Selinia, Греция
Площадь 208 м²
€ 30,000
Земельные участки в Chaidari, Греция
Земельные участки
Chaidari, Греция
Площадь 200 м²
€ 120,000
Земельные участки в Agia Sotira, Греция
Земельные участки
Agia Sotira, Греция
Площадь 500 м²
€ 30,000
Земельные участки в Municipality of Piraeus, Греция
Земельные участки
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 550 м²
€ 950,000
Земельные участки в Chaidari, Греция
Земельные участки
Chaidari, Греция
Площадь 185 м²
€ 100,000
Земельные участки в Palaio Faliro, Греция
Земельные участки
Palaio Faliro, Греция
Площадь 303 м²
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в Korydallos, Греция
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Paloulia, Греция
Земельные участки 1 комната
Paloulia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Agios Ioannis Renti, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 970,000
Земельные участки 1 комната в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 22,000
Земельные участки 1 комната в Месагрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Месагрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 148,000
Земельные участки 1 комната в Magoula, Греция
Земельные участки 1 комната
Magoula, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 106,000
Земельные участки 1 комната в Пердика, Греция
Земельные участки 1 комната
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Земельные участки 1 комната в Skaramangas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skaramangas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Chaidari, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Месагрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Месагрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 68,000
Земельные участки 1 комната в Chaidari, Греция
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Пердика, Греция
Земельные участки 1 комната
Пердика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Агиа Марина, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Korydallos, Греция
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в Вафи, Греция
Земельные участки 1 комната
Вафи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в Агиа Марина, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
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