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Греция
Аттика
периферия Аттика
Земельные участки в периферийная единица Пирей, Греция
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29 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1
1
€ 600,000
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
1
1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната
Аспропиргос, Греция
1
1
€ 13,000
Земельные участки
Agios Ioannis Renti, Греция
2 721 м²
€ 1,600,000
Земельные участки
Selinia, Греция
208 м²
€ 30,000
Земельные участки
Chaidari, Греция
200 м²
€ 120,000
Земельные участки
Agia Sotira, Греция
500 м²
€ 30,000
Земельные участки
Municipality of Piraeus, Греция
550 м²
€ 950,000
Земельные участки
Chaidari, Греция
185 м²
€ 100,000
Земельные участки
Palaio Faliro, Греция
303 м²
€ 110,000
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
1
1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната
Paloulia, Греция
1
1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1
1
€ 970,000
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
1
1
€ 22,000
Земельные участки 1 комната
Месагрос, Греция
1
1
€ 148,000
Земельные участки 1 комната
Magoula, Греция
1
1
€ 106,000
Земельные участки 1 комната
Пердика, Греция
1
1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1
1
€ 1,250,000
Земельные участки 1 комната
Skaramangas, Греция
1
1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
1
1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната
Месагрос, Греция
1
1
€ 68,000
Земельные участки 1 комната
Chaidari, Греция
1
1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната
Пердика, Греция
1
1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
1
1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната
Korydallos, Греция
1
1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната
Вафи, Греция
1
1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната
Агиа Марина, Греция
1
1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
€ 450,000
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