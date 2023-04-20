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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Фокида, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в agios isidoros, Греция
Земельные участки 1 комната
agios isidoros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната в kastraki, Греция
Земельные участки 1 комната
kastraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в центральной Греции. На террит…
Земельные участки 1 комната в glyphada, Греция
Земельные участки 1 комната
glyphada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 2003 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
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