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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Земельные участки с видом на море в периферийная единица Магнисия, Греция
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20 объектов найдено
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Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1
1
€ 110,000
Земельные участки 1 комната
Agios Vlassios, Греция
1
1
€ 27,000
Земельные участки 1 комната
Волос, Греция
1
1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната
byzitsa, Греция
1
1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1
1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
1
1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1
1
€ 135,000
Земельные участки 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
1
1
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната
Achillio, Греция
1
1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната
Муресион, Греция
1
1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1
1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1
1
€ 65,000
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
1
1
€ 53,000
Земельные участки 1 комната
Kalamaki Propan, Греция
1
1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
1
1
€ 39,500
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
1
1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1
1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната
Алмирос, Греция
1
1
€ 1,470,000
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
1
1
€ 1,530,000
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