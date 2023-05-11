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Земельные участки в периферийная единица Магнисия, Греция

39 объектов найдено
Земельные участки в Afetes, Греция
Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в Agios Vlassios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Vlassios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 27,000
Земельные участки в Tsangarada, Греция
Земельные участки
Tsangarada, Греция
Площадь 5 700 м²
€ 240,000
Земельные участки 1 комната в Загора, Греция
Земельные участки 1 комната
Загора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната
Волос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Koropi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koropi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в byzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
byzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Иония, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Земельные участки 1 комната в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 135,000
Земельные участки 1 комната в byzitsa, Греция
Земельные участки 1 комната
byzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Lavkos, Греция
Земельные участки 1 комната
Lavkos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Ksorychti, Греция
Земельные участки 1 комната
Ksorychti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в Achillio, Греция
Земельные участки 1 комната
Achillio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Makryrrachi, Греция
Земельные участки 1 комната
Makryrrachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 17,000
Земельные участки 1 комната в Муресион, Греция
Земельные участки 1 комната
Муресион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 15,000
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Земельные участки 1 комната в Сики, Греция
Земельные участки 1 комната
Сики, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 53,000
Земельные участки 1 комната в Kalamaki Propan, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalamaki Propan, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 39,500
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