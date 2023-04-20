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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Острова, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Nektarios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Nektarios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается земельный участок площадью 6458 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с во…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Kythira, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Kythira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 810,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
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