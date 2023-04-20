Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Земельные участки в периферийная единица Острова, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Земельные участки
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
16 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 581638 - Agricultural land FOR SALE in Trizina Karatzas for €120.000. Discove…
Земельные участки в Галатас, Греция
Земельные участки
Галатас, Греция
4 160 м²
Цена по запросу
Property Code. 1256 - Agricultural FOR SALE in Trizina Galatas for €65.000 . Discover the fe…
Земельные участки 1 комната в Agios Nektarios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Nektarios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки в Troezen, Греция
Земельные участки
Troezen, Греция
300 м²
Цена по запросу
Property Code. 11310 - Plot FOR SALE in Trizina Center for €35.000 . Discover the features o…
Земельные участки 1 комната в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 267,000
Продается земельный участок площадью 6458 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с во…
Земельные участки 1 комната в Галатас, Греция
Земельные участки 1 комната
Галатас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Kythira, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Kythira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 810,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Realting.com
Перейти