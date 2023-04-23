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Земельные участки в периферийная единица Эвритания, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Враха, Греция
Земельные участки 1 комната
Враха, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки в Kerasochori, Греция
Земельные участки
Kerasochori, Греция
500 м²
€ 17,000
Код недвижимости. 1278 - Участок Аграфа ПРОДАЕТСЯ. Размер: 500 кв.м, Цена17.000 € Код: 1278 …
Земельные участки 1 комната в Враха, Греция
Земельные участки 1 комната
Враха, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1687 кв.м. на острове Корфу
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