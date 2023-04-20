Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Земельные участки с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море. П…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участки 1 комната в agios nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Анависос, Греция
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Палья Фокия
Realting.com
Перейти