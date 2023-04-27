Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Земельные участки с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 1 комната в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в demos kassandras, Греция
Земельные участки 1 комната
demos kassandras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,750,000
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 14,898,718
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 745,433
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
Земельные участки 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Криарици. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Perithia, Греция
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 2206 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 447,260
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 298,173
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Корфу
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
€ 2,981,731
Участок расположен в районе Вула
Земельные участки 1 комната в Като Хорио, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Хорио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 52,000
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Realting.com
Перейти