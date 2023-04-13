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Купить земельный участок с видом на горы в периферийная единица Центральные Афины, Греция

45 объектов найдено
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 810,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 5704 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Земельный участок расположен в районе Каливия
Земельные участки 3 спальнив Афины, Греция
Земельные участки 3 спальни
Афины, Греция
130 м²
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы, на го…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 861,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на …
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
7 700 м²
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9780 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
2 000 м²
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комнатав Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 385 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на лес. Участок …
Земельные участки 1 комнатав Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 6165 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комнатав Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Афинах. Имеет великолепный вид на горы, на…
Земельные участки 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9780 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комнатав Ioulida, Греция
Земельные участки 1 комната
Ioulida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комнатав Ioulida, Греция
Земельные участки 1 комната
Ioulida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Димитриос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Димитриос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Агиос Константинос, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Константинос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 546 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комнатав Гианниси, Греция
Земельные участки 1 комната
Гианниси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на …
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 397 кв.м. в Аттике. На территории колодец,…
Земельные участки 1 комнатав Korissia, Греция
Земельные участки 1 комната
Korissia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 96,000
Участок находится в районе Лагониси, или "Заячий остров",уникальном тихом прибрежном пригоро…
Земельные участки 1 комнатав Кератея, Греция
Земельные участки 1 комната
Кератея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 131,000
Земельный участок находится в райском уголке Анависсос -прибрежном поселке в южно-восточной …
Земельные участки 1 комнатав Пеания, Греция
Земельные участки 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2638 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на…
Земельные участки 1 комнатав Коропион, Греция
Земельные участки 1 комната
Коропион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы. Зем…
Земельные участки 1 комнатав Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 861,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на …
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