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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Беотия, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в agios isidoros, Греция
Земельные участки 1 комната
agios isidoros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thiva, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thiva, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
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