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Земельные участки в периферийная единица Беотия, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в agios isidoros, Греция
Земельные участки 1 комната
agios isidoros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,750,000
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
Земельные участки 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Предлагается на продажу угловой земельный участок площадью 655 кв.м в Аттике. Возможная площ…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната
Фивы, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
Земельные участки 1 комната в Мурикион, Греция
Земельные участки 1 комната
Мурикион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на …
Земельные участки 1 комната в ampelochori, Греция
Земельные участки 1 комната
ampelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 87,000
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Земельный участок находитсяв прибре…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thiva, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thiva, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
Земельные участки 1 комната в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Арахова, Греция
Земельные участки 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2470 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
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