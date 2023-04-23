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Земельные участки с видом на горы в Рафина, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
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