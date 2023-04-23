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Земельные участки в Рафина, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы. Земель…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 930 кв.м. в Аттике. Участок расположен в курортном горо…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАртемида
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАртемида
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 557,000
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеРафина
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Земельный участок в которым есть возможность построить 550 кв.м расположен в районе Неа Макри
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Земельный участок в котором есть возможность построить 100 кв.м расположен в районе Рафина
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната в Рафина, Греция
Земельные участки 1 комната
Рафина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 460 кв.м. в Аттике. На территории строение…
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