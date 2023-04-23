Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Земельные участки с видом на море в Pylaia Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Realting.com
Перейти