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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Земельные участки в Pylaia Municipal Unit, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1285 кв.м. в Салониках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 3812 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 980,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
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