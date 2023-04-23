Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Псахна

Земельные участки с видом на море в Псахна, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастелла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 735,000
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Realting.com
Перейти