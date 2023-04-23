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Земельные участки в Поликастрон, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Pefkodasos, Греция
Земельные участки
Pefkodasos, Греция
€ 28,000
Evzonoi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 987 m2, Код. 1-842, 28.000 €
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