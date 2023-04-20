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Земельные участки с бассейном в Полийирос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
-1 Этаж
€ 800,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5000 m2, Код. HPS707, 800.000 €
Земельные участки в Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
-1 Этаж
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
-1 Этаж
€ 5,500,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
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