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Земельные участки с видом на море в Полийирос, Греция

49 объектов найдено
Земельные участки в Psakoudia, Греция
Земельные участки
Psakoudia, Греция
-1 Этаж
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участки в Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
-1 Этаж
€ 5,500,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3700 m2, Код. HPS3148, 1.250.000 €
Земельные участки в Vatopedi, Греция
Земельные участки
Vatopedi, Греция
-1 Этаж
€ 1,500,000
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 45000 m2, Код. HPS3153, 1.500.000 €
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4170 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. И…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 16600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продаются земельные участки площадью от 450 до 2230 кв.м в туристическом посёлке полуострова…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 402 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 623 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Vavdos, Греция
Земельные участки 1 комната
Vavdos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2100 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Халкидиках. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 3659 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 6974 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 4913 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Vatopedi, Греция
Земельные участки 1 комната
Vatopedi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2609 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 100058 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 1670 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 106,000
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 13252 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
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