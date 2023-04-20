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Земельные участки с видом на горы в Полийирос, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 5283 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. И…
Земельные участки 1 комната в Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 59063 кв.м. в Халкидиках. На территории колодец, с возм…
Земельные участки 1 комната в gerakine, Греция
Земельные участки 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5338 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Taxiarchis, Греция
Земельные участки 1 комната
Taxiarchis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. в Халкидиках. На территории колодец, подвед…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Olynthos, Греция
Земельные участки 1 комната
Olynthos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 740 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Vatopedi, Греция
Земельные участки 1 комната
Vatopedi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 465 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 465 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 1860 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 16,000
Продается земельный участок площадью 320 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Psakoudia, Греция
Земельные участки 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 11,000
Продается земельный участок площадью 320 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зем…
Земельные участки 1 комната в Metamorfosi, Греция
Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 5301 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
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