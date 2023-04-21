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Земельные участки в Платанос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в agios georgios, Греция
Земельные участки 1 комната
agios georgios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 64,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в agios georgios, Греция
Земельные участки 1 комната
agios georgios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
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