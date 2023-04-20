ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Platanias Municipality
Земельные участки с видом на море в Platanias Municipality, Греция
Очистить
39 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 570 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Port of Kolimbari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 68,000
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 172,000
Продается земельный участок площадью 1703 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. на острове Крит. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 93,000
Продается земельный участок площадью 1229 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 2034 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 196,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1038 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 192,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 512 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты