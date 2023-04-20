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Земельные участки с видом на море в Platanias Municipality, Греция

39 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 570 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Port of Kolimbari, Греция
Земельные участки 1 комната
Port of Kolimbari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Колибари, Греция
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Kontomari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Тавронитис, Греция
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Тавронитис, Греция
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Xamoudochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Xamoudochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Kontomari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Kontomari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kontomari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Xamoudochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Kyparissos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Xamoudochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Xamoudochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
Земельные участки 1 комната в Kyparissos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Kyparissos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kyparissos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается земельный участок площадью 1703 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. на острове Крит. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается земельный участок площадью 1229 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 2034 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 196,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1038 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 192,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 512 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Marathokefala, Греция
Земельные участки 1 комната
Marathokefala, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Колибари, Греция
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории…
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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