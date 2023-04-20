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Земельные участки с видом на горы в Platanias Municipality, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Modio, Греция
Земельные участки 1 комната
Modio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Колибари, Греция
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Фурнес, Греция
Земельные участки 1 комната
Фурнес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 36000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Тавронитис, Греция
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Meskla, Греция
Земельные участки 1 комната
Meskla, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 151 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 172,000
Продается земельный участок площадью 1703 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. на острове Крит. На территории строение, подв…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается земельный участок площадью 1229 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 2034 кв.м. на острове Крит. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комната в Melissourgeio, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissourgeio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается земельный участок площадью 13247 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 196,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1038 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Maleme, Греция
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 192,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 512 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Колибари, Греция
Земельные участки 1 комната
Колибари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Spilia, Греция
Земельные участки 1 комната
Spilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 72,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Фурнес, Греция
Земельные участки 1 комната
Фурнес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 143,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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