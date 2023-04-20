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Греция
Крит
периферия Крит
Platanias Municipality
Земельные участки в Platanias Municipality, Греция
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85 объектов найдено
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Земельные участки
Maleme, Греция
€ 180,000
Эта земля для продажи в Дармарохори, Платаньяс, Ханья, является фантастическим участком с оч…
Земельные участки 1 комната
Koufos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 150,000
Эта амфитеатрическая земля для продажи в Малеме, Ханья, представляет собой уникальный участо…
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 96,000
Продается земельный участок площадью 2562 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Ravdoucha, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2140 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 243 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Винодельня Manousakis Winary, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 350,000
Этот фантастический участок для продажи в Малеме, Платана, находится всего в 120 метрах от п…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 3,500,000
Плоский участок на берегу моря площадью 14000 кв. М с высокой плотностью здания 6500 кв. М и…
Земельные участки
Тавронитис, Греция
€ 180,000
This plot of land for sale in Tavronitis is 3200 sqm with a building density of 200 sqm. It …
Земельные участки
Polemarchi, Греция
€ 80,000
This building plot of land for sale in Chania Crete is located in a serene area, in the vill…
Земельные участки
Glossa, Греция
€ 50,000
Этот красивый участок земли на Ханье Крит для продажи расположен в живописной деревне Малати…
Земельные участки
Glossa, Греция
€ 60,000
This amazing plot of land in Chania Crete for sale is located in the picturesque village of …
Земельные участки
Тавронитис, Греция
€ 150,000
This plot of land for sale in Chania is located just steps away from the beautiful beach of …
Земельные участки
Тавронитис, Греция
Цена по запросу
This is a seafront plot of land for sale in Kissamos Chania Crete, located in the area of Ta…
Земельные участки
Xamoudochori, Греция
€ 50,000
These two plots of land for sale in Chania are located next to the main road of the village …
Земельные участки
Polemarchi, Греция
€ 130,000
These two plots for sale in the area of Platanias, are located in the village Polemarchi. Th…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 165,000
Plot of land for sale in Chania, in the area of Platanias. The plot has a surface of 715 sqm…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 100,000
This plot for sale in the area of Platanias, Chania covers 760 sqms and offers a building de…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 180,000
Участок на продажу в Платаниасе, Ханья, площадью 1172 кв. Участок имеет плотность застройки …
Земельные участки
Drapanias, Греция
€ 65,000
This plot of land for sale in Chania is located in the village of Plakalona, between Kissamo…
Земельные участки
Drapanias, Греция
€ 80,000
This plot for sale in the area of Kissamos in Chania, is located in the village of Plakalona…
Земельные участки
Drapanias, Греция
€ 75,000
This plot for sale in the area of Kissamos in Chania, is located in the village of Plakalona…
Земельные участки
Vlacheronitissa, Греция
€ 47,000
This plot for sale in Vlacheronitissa, Chania has a surface of 1208 sqms and a building dens…
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 1,000,000
This plot for sale in Chania is located on the seafront of the area of Maleme. It has a size…
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 570 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Port of Kolimbari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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