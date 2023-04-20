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Земельные участки с видом на горы в Platamonas, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Platamonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5950 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Platamonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Platamonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Platamonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Platamonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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