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Земельные участки с видом на море в Plagiari, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 9160 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
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