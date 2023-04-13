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Купить земельный участок с видом на море в периферийная единица Пиерия, Греция

68 объектов найдено
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 2281 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1123 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 65000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 21919 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 1208 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 715 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 800,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 3904 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 800,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4586 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 590,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
35 000 м²
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 12955 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 9062 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На тер…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 9735 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
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