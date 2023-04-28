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Земельные участки в периферийная единица Фтиотида, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Участок расположен в Камена Вурла
Земельные участки 1 комната в Kenourgio, Греция
Земельные участки 1 комната
Kenourgio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в drepano, Греция
Земельные участки 1 комната
drepano, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
На территории общей площадью 14.756 кв.м. в центральной Греции,предлагаются на продажу 50 зе…
Земельные участки 1 комната в периферия Центральная Греция, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Центральная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Lamia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lamia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. в центральной Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Рахе, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахе, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Земельный участок расположен в районе Стилида Есть возможность построить 200 кв.м
Земельные участки 1 комната в Рахе, Греция
Земельные участки 1 комната
Рахе, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Земельный участок расположен в районе Стилида Есть возможность построить 200 кв.м
Земельные участки 1 комната в agia aikaterine, Греция
Земельные участки 1 комната
agia aikaterine, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Земельные участки 1 комната в Skarfia, Греция
Земельные участки 1 комната
Skarfia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
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