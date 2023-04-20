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Земельные участки с видом на горы в Peristasi, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,500
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,000
Продается земельный участок площадью 9911 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 48714 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1140 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 935 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 13,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,500
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,000
Продается земельный участок площадью 4275 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 5325 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 11135 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 6830 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8484 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
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