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Земельные участки с видом на горы в Перея, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
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