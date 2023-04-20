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Земельные участки в Перея, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Area : Perea
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 102,000
Продается земельный участок площадью 4770 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 440 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в пригороде города Салоники.Земельный участок…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2200 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок рядом с г. Салоники. Площадь 4500 кв.м позволяет строить 200 кв.…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 7350 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 12875 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 495 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 2670 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
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