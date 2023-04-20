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Земельные участки с видом на море в Pentalofos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
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