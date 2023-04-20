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Земельные участки в Pentalofos, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,500,000
Продается земельный участок площадью 37500 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 11375 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 1515 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 3450 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neochorouda, Греция
Земельные участки 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4614 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
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