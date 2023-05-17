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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Земельные участки с видом на море в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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330 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Пелекас, Греция
1
1
€ 330,000
Продается замечательный участок площадью 2.250 кв.м с панорамным видом на море на западе Кор…
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Земельные участки 1 комната
Lakones, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
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Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1
1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
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Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
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Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
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Земельные участки 1 комната
Agnitsini, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2273 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
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Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 2228 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
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Земельные участки 1 комната
Гувья, Греция
1
1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2413 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море
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Земельные участки 1 комната
Spartilas, Греция
1
1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 8486 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море
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Земельные участки 1 комната
Ano Garouna, Греция
1
1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 115 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уча…
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Земельные участки 1 комната
Agios Prokopios, Греция
1
1
€ 13,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
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Земельные участки 1 комната
Nissaki, Греция
1
1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
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Земельные участки 1 комната
Sokraki, Греция
1
1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 4056 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
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Земельные участки 1 комната
Agios Markos, Греция
1
1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
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Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1
1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
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Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 3646 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
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Земельные участки 1 комната
Chalikounas, Греция
1
1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
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Земельные участки 1 комната
Pentati, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
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Земельные участки 1 комната
Gastouri, Греция
1
1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
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Земельные участки 1 комната
Lefki, Греция
1
1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
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Земельные участки 1 комната
Синарадес, Греция
1
1
€ 140,000
На продажу выставлен участок 4.260 кв.м в районе Синарадес в западной части о.Корфу. С участ…
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Земельные участки 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
1
1
Цена по запросу
На продажу выставлен земельный участок 6.000 кв.м в районе Прасуди на юго западе о.Корфу
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Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
1
1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
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Земельные участки 1 комната
Лефкими, Греция
1
1
€ 175,000
На продажу выставлен участок 4.700 кв.м в районе Бука в поселке Лефкимми на юге Корфу. Участ…
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Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
1
1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
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Земельные участки 1 комната
Agii Deka, Греция
1
1
€ 220,000
На продажу выставлен земельный участок 5.500 кв.м в деревне Агии Декав центральной части о.К…
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Земельные участки 1 комната
Agii Deka, Греция
1
1
€ 170,000
На продажу выставлен земельный участок 4.420 кв.м в деревне Агии Декав центральной части о.К…
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Земельные участки 1 комната
Пелекас, Греция
1
1
€ 140,000
На продажу выставлен земельный участок 4.500 кв.м в районе Пелекасв западной части острова К…
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Земельные участки 1 комната
Gimari, Греция
1
1
€ 800,000
На продажу выставлен земельный участок площадью 5000 кв.м на северо-востоке острова Корфу. У…
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Земельные участки 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
1
1
€ 1,600,000
Продается большой земельный участок, состоящий из трех прилежащих участков меньшего размера,…
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