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Земельные участки в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

870 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kokkini, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7421 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
€170,000
Земельные участки 1 комната в Porto Germeno, Греция
Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
Земельные участки 1 комната в Ano Korakiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2569 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sokraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sokraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
€120,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Chorepiskopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Chorepiskopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 95095 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на гор…
€530,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы в Pentati, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Pentati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
€650,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€430,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Glyfada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Glyfada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1202 кв.м. на острове Корфу. На территории подведено эл…
€225,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Acharavi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Acharavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3584 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€145,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Gimari, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Gimari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€375,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Perithia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Perithia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 26159 кв.м. на острове Корфу. На территори…
€1,15 млн
Земельные участки 1 комната в Perivoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Perivoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€100,000
Земельные участки 1 комната в Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Корфу
€90,000
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Lakones, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Lakones, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
€150,000
Земельные участки 1 комната в Perithia, Греция
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3675 кв.м. на острове Корфу
€220,000
Земельные участки 1 комната в Perithia, Греция
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2206 кв.м. на острове Корфу
€125,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 13650 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€670,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2344 кв.м. на острове Закинф. Участок находится в посел…
€1,08 млн
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
€640,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€300,000
Земельные участки с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€650,000
Земельные участки с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Продается земельный участок площадью 31000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€1,15 млн
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
€580,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок в которым есть возможность построить 7.400 кв.м расположен на острове Закинф
€5,80 млн
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок расположен в районе Лехео
€880,000
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Земельный участок в которым есть возможность построит 1900 кв.м расположен в районе Врахати
€1,20 млн
Земельные участки в периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 000 м²
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
€3,20 млн
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