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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Земельные участки с видом на море в периферия Пелопоннес, Греция
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38 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
1
1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната
Kato Doliana, Греция
1
1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната
Врузес, Греция
1
1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1
1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната
Kato Doliana, Греция
1
1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Каламата, Греция
1
1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 383 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
1
1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
1
1
€ 75,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
Земельные участки 1 комната
nerantza, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
peribolakia, Греция
1
1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 1390 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната
elaiochori, Греция
1
1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Pedino, Греция
1
1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории коло…
Земельные участки 1 комната
megale mantineia, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 2269 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната
Iliokastro, Греция
1
1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2120 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Pisia, Греция
1
1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1
1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1
1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На тер…
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1
1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1
1
€ 850,000
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1
1
€ 250,000
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
Земельные участки 1 комната
Kato Assos, Греция
1
1
€ 125,000
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
Земельные участки 1 комната
Paralia, Греция
1
1
€ 90,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 144 кв.м расположен в районе Като Диминю
Земельные участки 1 комната
ano loutro, Греция
1
1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
€ 21,240
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
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