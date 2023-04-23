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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Пелла, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 958 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2015 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается земельный участок площадью 561 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,900
Продается огорожденный земельный участок площадью 700 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 3830 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Nea Agathoupoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 18,000
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Sfendami, Греция
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 10,600
Продается земельный участок площадью 10600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
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