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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Пелла, Греция
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19 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 10,000
Продается земельный участок площадью 10377 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 642 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3900 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,000
Продается земельный участок площадью 3250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 13,000
Продается земельный участок площадью 3140 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Panagitsa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается земельный участок площадью 558 кв.м. в северной Греции. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Nea Agathoupoli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1954 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 3830 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Метони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 599 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 12500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комната
Sfendami, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 10,600
Продается земельный участок площадью 10600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
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