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Земельные участки в Pefka Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Pefka, Греция
Земельные участки 1 комната
Pefka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 2750 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
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