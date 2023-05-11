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Земельные участки с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Земельные участки 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
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