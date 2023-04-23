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Земельные участки в Patras, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Patras, Греция
Земельные участки
Patras, Греция
500 м²
Цена по запросу
Property Code. 601487 - Plot FOR SALE in Navpaktos Xiropigado for €35.000 . Discover the fea…
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