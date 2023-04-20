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Земельные участки в периферийная единица Парос, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможн…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
Земельные участки 1 комната в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
Земельные участки в Ангерья, Греция
Земельные участки
Ангерья, Греция
1 200 м²
€ 85,000
Ref: 1138 - For sale Paros Land total area of 1200 square meters, suitable for tourist inves…
Земельные участки 1 комната в Marmara, Греция
Земельные участки 1 комната
Marmara, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 266 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Науса, Греция
Земельные участки 1 комната
Науса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
Земельные участки 1 комната в Саракинико, Греция
Земельные участки 1 комната
Саракинико, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4285 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
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