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Земельные участки в Парикия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
Земельные участки 1 комната в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Саракинико, Греция
Земельные участки 1 комната
Саракинико, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4285 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
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