Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Эпир
  5. Preveza Municipality
  6. Парга

Земельные участки в Парга, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Agia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
Realting.com
Перейти