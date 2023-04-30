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Земельные участки с видом на море в paralia gerakine, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки в Полийирос, Греция
Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3700 m2, Код. HPS3148, 1.250.000 €
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 3613 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 4770 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается земельный участок площадью 5658 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 675 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
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