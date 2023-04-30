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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Земельные участки в paralia gerakine, Греция
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32 объекта найдено
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Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,300,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1300 m2, Код. HPS3286, 1.300.000 €
Земельные участки
Полийирос, Греция
-1 Этаж
€ 1,250,000
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3700 m2, Код. HPS3148, 1.250.000 €
Земельные участки
Полийирос, Греция
305 м²
€ 82,000
The land is 305 square meters and is located in Gerakini village only 50 meters to the beach…
Земельные участки
Полийирос, Греция
305 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 306 кв. М. Он расположен между Каливесом и деревней Геракини, все…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается земельный участок площадью 877 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки
Полийирос, Греция
1 200 м²
€ 120,000
Земля 1200 кв. метров и расположен в Геракини в 500 метрах от пляжа. Собственность имеет раз…
Земельные участки
Полийирос, Греция
2 000 м²
€ 200,000
Land is 2000 sq. meters and is located in surroundings of Gerakini village only 200 meters t…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 8268 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается земельный участок площадью 7135 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
Продается земельный участок площадью 4816 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 5538 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 5497 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2080 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 449 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 422 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 154 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 3613 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 4770 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
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