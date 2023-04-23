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Земельные участки с видом на горы в Палеохора, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната
Палеохора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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