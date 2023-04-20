Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Palaio Faliro

Земельные участки в Palaio Faliro, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 218,351
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки в Греция, Греция
Земельные участки
Греция, Греция
€ 320,680
Продается земельный участок площадью 560 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки в demos leukadas, Греция
Земельные участки
demos leukadas, Греция
€ 135,557
Ν. &Лямбда;&epson;υ&каппа;а & дельта;&альфа;&sigmaf ;, & Lambda;&epson;υ&…
Земельные участки 1 комната в Pentati, Греция
Земельные участки 1 комната
Pentati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 277,901
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 158,801
Участок расположен в центре города Афин
Земельные участки в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Земельные участки
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
€ 2,004,252
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки в дим Драма, Греция
Земельные участки
дим Драма, Греция
€ 42,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 245 m2, Код. 3-326, 42.000 €
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 446,627
Продается земельный участок площадью 14240 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Lentas, Греция
Земельные участки 1 комната
Lentas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 89,325
Продается огорожденный земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Гурнес, Греция
Земельные участки 1 комната
Гурнес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 297,752
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 724,529
Продается земельный участок площадью 139 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 79,400
Продается земельный участок площадью 1090 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. И…
Realting.com
Перейти