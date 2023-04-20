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Земельные участки в Палеа-Фокея, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Палеа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Палеа-Фокея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 855 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
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